Bijzondere schenking legt basis voor expositie over fotografie in Coevorden

Tegenwoordig maak je in een paar seconden met je telefoon een selfie, maar vroeger kwam er veel meer kijken bij het schieten van een plaatje. Fotografie deed om en nabij het jaar 1860 haar intrede in Nederland. In steden als Groningen, Assen en Meppel kwam er toen al weleens een fotograaf langs.

"Die trokken toen van stad naar stad met hun enorme camera's", vertelt Klaucke. "Mensen konden dan op de foto. Dat was een hele gebeurtenis, want je moet je voorstellen dat je destijds vanwege de lange sluitertijd minutenlang stil moest zitten. Je mocht ook niet lachen, want dat zou een wazig gezicht opleveren."

Opkomst van fotografie in Coevorden

In Coevorden kwam fotografie pas aan het eind van de eeuw om de hoek kijken. Vanaf 1900 vestigden de eerste fotografen zich in de stad. Net rond het moment dat de stad besloot om de oude vestingcontouren af te breken. Klaucke legt uit: "Coevorden was een vestingstad, maar die is eind negentiende eeuw gewoon ontmanteld, omdat het geen functie meer had. Het was een stad die op zoek was naar een nieuwe identiteit en dat willen we ook laten zien."

Het is volgens de museumdirecteur geen reden om met weemoed en nostalgie terug te kijken: "Een klein beetje mag natuurlijk wel, maar ik wil voorkomen dat mensen zuur gaan doen over het feit dat er heel veel is afgebroken, dat er heel veel is verdwenen en dat Coevorden er niet meer zo uitziet als honderd jaar geleden."