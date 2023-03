Honderden auto's bekrast bij evenement Hart voor Auto's op TT Circuit

Honderden auto's zijn tijdens het evenement Hart voor Auto's in Assen bekrast. Ook zijn er meldingen binnengekomen van losgedraaide wielbouten en water in een tank.

"Er is een aantal meldingen tijdens het evenement binnengekomen en later hebben we ongeveer vijftien mails gekregen", laat Ronald van den Broek van de organisatie weten. Naast de mails heeft de organisatie ook dashcamerabeelden binnengekregen. "Dat dit is gebeurd is ontzettend vervelend en we hopen dat mensen zich melden als ze iets gezien hebben", aldus Van den Broek.