Rutte over roepen 'Zwarte Piet' in Emmen: 'Samenleving kan niet verder op deze manier'

Het duel in de hoofdklasse A werd gisteren tijdelijk gestaakt omdat een supporter 'Zwarte Piet' riep. Dat gebeurde in de richting van Richmond Bossman van JOS/Watergraafsmeer. De verdediger sprong daarna met een aantal andere spelers de tribune op om verhaal te halen bij de supporter. De scheidsrechter besloot de wedstrijd stil te leggen. Na een onderbreking van een kwartier werd het duel hervat.In Utrecht vond een vergelijkbaar voorval plaats in het amateurvoetbal. De wedstrijd tussen thuisclub Sporting'70 en Eldenia uit Arnhem werd afgefloten toen speler Everton dos Santos Silvas in de toegevoegde tijd door een toeschouwer werd uitgemaakt voor 'roetveegpiet'."Deze samenleving kan niet verder als we op deze manier met elkaar omgaan", zegt Rutte in een reactie op beide incidenten. "Je wordt er hopeloos van, hè." De premier noemt het 'vreselijk' dat spelers voor 'zwarte piet' en 'roetveegpiet' zijn uitgemaakt. Hij gaat donderdag met voetbalbond KNVB praten over racisme op en langs de velden en hoe dat te bestrijden valt.Rutte ontwaart "uiteindelijk misschien wel een minuscuul positief dingetje": dat "hierdoor wel iedereen heel bewust is geworden van de ernst hiervan en wat een impact het heeft op mensen en hun levens".