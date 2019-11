Meer koeien in de wei, maar wel minder lang

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal uren in de wei is in de afgelopen vijf jaar wel gedaald. Dat is ook in Drenthe het geval. Een geweide koe stond hier 1.552 uur in de wei, vergeleken met 1.880 uur in 2013.Gemiddeld staat een melkkoe in Nederland 1.648 uur in de wei, tegen 1.941 uur in 2013.Op 76 procent van de bedrijven in Drenthe mochten vorig jaar alle melkkoeien de stal uit. Bij twee procent van de bedrijven is dat bij een gedeelte van de koeien het geval. 22 procent van de bedrijven past geen weidegang toe.Melkveebedrijven in Noord-Holland hebben relatief de meeste (deel)weidegang: 95 procent. De meerderheid van de bedrijven in Flevoland laat de koeien binnen. 42 procent van de bedrijven daar past helemaal of deelweidegang toe.Landelijk is het percentage melkveebedrijven dat hun koeien buiten laat grazen voor het derde jaar op rij gestegen. 77 procent van de bedrijven liet alle koeien in 2018 buiten, bij 3 procent van de bedrijven gold dat voor een gedeelte van het melkvee.