Drents Museum sluit tijdelijk de deuren

Zomerprogrammering

Tijdens de verbouwing van de grote zaal is het museum wel gewoon open, maar met een verlaagde entreeprijs van vijf euro. Dan is de tentoonstelling Menyala - De buitengewone geschiedenis van de Molukkers in Drenthe te zien in de Abdijkerk.

De afgelopen maanden was de tentoonstelling Sterven in schoonheid - De wereld van Pompeï en Herculaneum te zien in het museum. Tupan was aangenomen verrast door het grote aantal bezoekers in het museum. "Wij doen altijd een onderzoek naar hoe bezoekers onze tentoonstellingen waarderen en daar kwam een gemiddeld cijfer uit van 8.2. Daarnaast hebben we tijdens die tentoonstelling bijna 81.000 bezoekers gehad, een gigantisch aantal. Wij als Drents Museum zijn daar erg blij mee."

Nieuwe programmering?

Maar ondanks die goede bezoekerscijfers is stilzitten er niet bij voor het museumteam, want ze zijn alweer volop bezig met de nieuwe programmering. Hoewel die nog niet helemaal vaststaat, is er volgens Tupan alvast één zekerheid. "Na Van Gogh krijgen we een tentoonstelling van de Spaanse kunstenaar Antonio López García. Een van de grootste nog levende kunstenaars in de figuratieve kunst."