Man uit Emmen krijgt werkstraf voor sjoemelen met huisafval

De Emmenaar was eigenaar van de voormalige afvalverwerker Thedos uit Emmen. Een 56-jarige eigenaar van Wigink Handel en Recycling uit Heeten kreeg in totaal 110 uur werkstraf, waarvan 40 uur voorwaardelijk, opgelegd.Tegen de mannen eiste het Openbaar Ministerie twee weken geleden een jaar gevangenisstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. De rechter komt tot een lagere straf, omdat niet alles kon worden bewezen.Zo beschuldigde het OM de mannen van het opslaan van afval op een locatie in Hardenberg, zonder dat daarvoor de nodige omgevingsvergunning was verstrekt. Maar volgens de rechter was dat niet strafbaar.Wat deden de mannen dan wel fout? Beiden kregen de straf voor het illegaal importeren van afval in 2015 en het opslaan van beschadigde balen afval. Daardoor ontstond schade voor het milieu. Valsheid in geschrifte, door vervoersdocumenten te vervalsen, vond de rechter ook bewezen.Het ging om 32 vrachtwagens vol huishoudelijk afval, afkomstig uit Ierland. De balen werden opgeslagen op een gehuurd bedrijventerrein in Hardenberg. Het afval veroorzaakte enorme stankoverlast. Het rotte en lekte door de kapotte balen. Dit leverde tientallen klachten uit de omgeving op. De afvalberg werd daar tijdelijk opgeslagen, omdat een andere geschikte locatie ontbrak. Het bedrijf Thedos werd in 2015 failliet verklaard.