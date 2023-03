Waterrijke Onlanden paradijs voor roerdomp, maar zwemt de vogel ook?

De roerdomp is een nogal mysterieuze vogel die zich niet veel laat zien. Het dier staat op de rode lijst van Nederlandse broedvogels, maar doet het in het noorden van onze provincie de laatste jaren goed. Vogelaar Greet van der Pouw-Kraan uit Veenoord wil meer van deze vogel weten en vraagt zich af: 'Kan de roerdomp zwemmen?'

"We hebben altijd aan het water gewoond", zegt Greet. "En laatst waren we op een verjaardag en kregen we het over de roerdomp. Ik zei toen dat die vogel niet kan zwemmen, maar mijn oudste broer beweert dat de roerdomp wel een zwemmer is en nu wil ik het zeker weten, want ik kan het eigenlijk nergens vinden."