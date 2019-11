Drenthe kleurt oranje tegen geweld tegen vrouwen

Ze kleuren allemaal oranje, om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen., zo heet de actie. In Nederland krijgt 45 procent van de vrouwen te maken met geweld.Ook in Emmen staan ze erbij stil. "We zijn heel trots op Orange the World. Het is een wereldwijd gebeuren. Overal in de wereld zijn gebouwen oranje gekleurd. In Emmen doen we vol enthousiasme mee", zegt Dirkje Scholte van de plaatselijke GroenLinks. "Ik denk dat het heel goed is om te werken aan bewustwording."In Emmen werd de actie Orange the World afgetrapt met een speciale Orange Walk; een wandeling tegen vrouwengeweld.Orange the World is een campagne van UN Women, de Soroptimistclub, de Zonta en Stop geweld tegen vrouwen. Met deze campagne wordt wereldwijd gestreden tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.In Nederland krijgen relatief veel vrouwen en meisjes met geweld te maken. Uit een Europese enquête uit 2014 blijkt dat 45 procent van de Nederlandse vrouwen ouder dan 15 jaar last heeft gehad van fysiek of seksueel geweld. Dat is hoger dan het Europese gemiddelde van 33 procent.De kleur 'oranje' staat voor de dageraad, een hoopvolle toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes. Sinds 2014 worden er wereldwijd gebouwen in de kleur belicht. Het startschot is altijd op 25 november, de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen.