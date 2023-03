YouTuber Judith laat zien hoe het is om autist te zijn

Het is autismeweek. Tijd om af te rekenen met het beeld van de typische autist, zoals acteur Dustin Hoffman speelde in de film Rain Man. Een man die de moeilijkste wiskunde-opgaven oplost, een fotografisch geheugen heeft en geen contact kan maken met anderen.

Ros kreeg op jonge leeftijd te horen dat ze autisme heeft. "Ik kon absoluut geen contact maken, was helemaal in m'n eigen wereld en had altijd een koptelefoon op en een vinger in m'n mond. Ik praat pas sinds m'n vierde en had geen vriendjes of vriendinnetjes. Dat vond ik doodeng."