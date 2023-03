Advies aan kabinet: Investeer meer en op lange termijn in zwakkere regio's

Verandering

Tijd voor verandering, vinden de adviesraden. Want veel van de achterstanden in bepaalde regio's en de nadelige gevolgen daarvan zijn het direct of indirect het gevolg van beleidskeuzes van de Rijksoverheid, zoals investeren in de Randstad en de regio Eindhoven.

"Wij zeggen: richt je in je beleidsfilosofie, in investeringsbeslissingen op alle regio's in Nederland, om brede welvaart te vergroten", zegt onderzoeker Peter Willems van de Raad voor het Openbaar Bestuur. "Investeer niet alleen in de sterke regio's. Daarbij is altijd gedacht dat als je investeert in de sterke regio's, dat perifere regio's aan de rand meeprofiteren, dat is niet het geval."

Die aanbeveling betekent dat de overheid niet alleen kijkt naar economisch rendement. Bredere maatschappelijke opbrengsten moeten meewegen. In grensgebieden als de Veenkoloniën is te zien dat de overheid terughoudend is met investeren, omdat er relatief weinig mensen wonen. Daarnaast is een deel van het effect van de investeringen merkbaar aan de andere kant van de grens. "In de beoordelingssystematieken worden ze daardoor niet volledig op waarde geschat", staat in het rapport.

Voorzieningen

De basisvoorzieningen moeten volgens de onderzoekers op orde zijn om regio's te kunnen ontwikkelen. "Onderwijs, zorg, werk, cultuuraanbod en publieke ontmoetingsruimten moeten wel overal in Nederland bereikbaar en toegankelijk zijn voor mensen."

Volgens Willems is het niets nieuws dat voorzieningen niet op orde zijn. Daar is al veel onderzoek naar gedaan, maar protesten bleven uit. Maar nu 'zakt in sommige regio's het basisniveau van voorzieningen door de hoeven'. "Daarvan wordt gezegd: dat moet nu eens ophouden. Voorzieningen moeten we overeind houden."

En de regio moet zelf bepalen welke voorzieningen het belangrijkst zijn in het gebied. "De tweede aanbeveling is dat er langjarige, structurele (minstens tien jaar) overeenkomsten moeten worden gesloten, tussen regio's en Rijk", zegt Willems. "Met behoorlijk budget om een regionale kansenagenda, die door de regio wordt opgesteld, te kunnen uitvoeren." De gebieden bepalen dus zelf wat belangrijk is. "Wat wij van Den Haag vinden: Bemoei je niet te veel, faciliteer het, beoordeel het."

Proefprojecten

Steunprogramma's van de Rijksoverheid zijn nu vaak kortdurend, incidenteel en van beperkte omvang. Proefprojecten voor bijvoorbeeld zorg verlopen vaak goed, maar een vervolg blijft meestal uit. Het geld dat bespaard wordt, belandt niet in de regio maar bij zorgverzekeraars of in de spaarpot van de Rijksoverheid.