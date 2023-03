Vernielzucht op Asser auto-evenement laat sporen na: 'Ik zat wel gefrustreerd op m'n werk, ja'

Vanuit zijn vriendengroep in Dinxperlo werd er zondag met in totaal 45 auto's koers gezet naar het TT Circuit. De Boer verheugde zich erop. "Mijn auto is natuurlijk niet te vergelijken met de dure sportwagens die er staan, maar ik heb 'm best leuk aangepast. Het interieur heb ik veranderd, er zitten andere lampen op, ik heb er wat stickers op geplakt en natuurlijk zit er een complete geluidsinstallatie in", zegt hij trots. "Voordat we naar Assen gingen heb ik alles speciaal nog even opgepoetst."

'Check je auto'

"Toen we daar waren, parkeerden we de auto's bij elkaar en bereid je je voor op een leuke dag", gaat De Boer verder. Samen met vrienden liep hij over TT Circuit om een kijkje te nemen bij andere auto's. "Ik ben zelf benieuwd hoe anderen hun auto's gebouwd hebben of probeer toffe ideeën op te doen", zegt de Gelderse autoliefhebber. Hij had zijn eigen auto zo'n twee uur ongemoeid gelaten, toen hij twee andere vrienden tegenkwam. "En die keken al niet zo vrolijk", weet De Boer nog.

Ze vertelden hem dat-ie snel z'n eigen auto moest checken, omdat hun eigen auto's waren bekrast. "Om ons heen hoorden we toen al dat meer mensen beschadigingen hadden ontdekt. En niet alleen krassen", zegt De Boer. "Er was suiker in sommige brandstoftanks gegooid, koelvloeistof gelekt, ik zag hoe wielbouten bij auto's waren losgedraaid, noem maar op." Met een gevoel tussen hoop en vrees liep hij weer naar zijn eigen auto en toen hij daar eenmaal was aangekomen, bleek dat zijn Peugeot de vernielzucht ook niet had overleefd.