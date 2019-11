Open Huis Assen vangt daklozen op zondagmorgen op

Het gaat in eerste instantie om een proef van één keer per maand. "Want meer vrijwilligers hebben we niet, die op zondag willen meedraaien hier aan de Brink", zegt voorzitter Jans Enting.Enting geeft ruiterlijk toe dat eenmaal per maand 'wel erg weinig is'. "Maar één keer is altijd beter dan niks", zeg Enting. "Want tot nu toe was er helemaal niks voor daklozen die op de zondag een warm plekje zoeken. Wij vonden dat dit zo echt niet langer kon. Doordeweeks en op zaterdag zijn er wel winkels open 's morgens in de stad. En er is ook nog dagbesteding op werkdagen voor ze. Maar op zondagmorgen is alles dicht. En bij de opvang van Cosis aan de Havenkade, staan ze vanaf negen uur op straat, want ze mogen er alleen de nacht doorbrengen. Dat gat willen we nu in elk geval met één zondag per maand opvullen."Probleem voor de Stichting Open Huis Assen is een tekort aan vrijwilligers voor het nieuwe initiatief. "We willen best meer ochtenden open, het liefst elke zondag. Maar dan moeten we wel veel meer mensen hebben. Eén ochtend bij ons helpen, kan het verschil al maken", zegt Enting. De speciale zondagopvang aan de Brink 25 is bedoeld als speciale winterregeling.De eerstvolgende zondag dat daklozen er terecht kunnen is op 1 december en dat loopt door tot en met maart. De stichting heeft inmiddels financiële hulp gekregen van het Asser ondersteuningsfonds Stila. Het gaat om bijna tienduizend euro, dat via het Preventiefonds wordt uitgekeerd. Het inloophuis van de kerken is daarmee de eerste organisatie in Assen die geld krijgt uit het zogeheten Preventiefonds.Het geld is volgens voorzitter Enting besteed aan onder meer de aanschaf van een televisie, een geluidsinstallatie en schilderspullen voor een workshop. "We willen ook graag activiteiten aanbieden als ze hier op zondagmorgen komen. Maar niks hoeft, alles mag. Het is vrijblijvend."Ook kan de organisatie van het geld een lunch verzorgen. "Zo proberen we voor de daklozen de dag net wat warmer en aangenamer te maken."De eerste zondagmorgenopenstelling van het Open Huis Assen is al geweest, dat was begin november. Zeven daklozen zijn erop afgekomen. "Ze hadden allemaal bij de opvang aan de Havenkade van Cosis geslapen en vonden het fijn dat ze hier bij ons terecht konden. Eerlijk gezegd had ik er wel wat meer verwacht. Maar het zal ongetwijfeld groeien, zodra we meer bekend zijn", zegt Enting.Hij hoopt dat er volgend jaar zoveel vrijwilligers zijn, dat het Open Huis Assen in de wintermaanden elke zondag open kan voor daklozen. "Het kost je op zondag maar een paar uurtjes, maar het geeft ontzettend veel voldoening, dat weet ik zeker", besluit Enting.