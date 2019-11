Nog maar 22 jaar en nu al voorzitter van een politieke partij

"Het was natuurlijk een hele verrassing. Vorig jaar ben ik toegetreden tot het bestuur en dat het dan binnen een jaar allemaal zo snel gaat, dat had ik van tevoren niet kunnen bedenken", reageert Klamer.Als kind was hij al geïnteresseerd in politiek. "Toen ik tien of elf was begon het denk ik. Dan kijk je naar de Amerikaanse verkiezingen. Dat is allemaal zo groot. En mijn oom is lid van vakbond FNV, daar heb ik ook veel van meegekregen."Later ging Klamer ook bestuurskunde studeren. Dat deed hij overigens een jaartje. Nu volgt hij een opleiding in de toeristische sector.De keuze voor de PvdA was voor Klamer snel gemaakt. Hij kreeg het met de paplepel ingegoten."Thuis werd altijd al PvdA gestemd. Ik heb wel nagedacht over andere partijen en ik mocht natuurlijk mijn eigen keuze maken. Als je 18 wordt ga je je er extra in verdiepen, dan vorm je echt een mening. Maar ik ben bij de PvdA gebleven."Nu mag Klamer dus als voorzitter aan de slag bij de PvdA in Emmen. Zijn motto? 'Gewoon met een goed plan komen'."Je moet duidelijk hebben wat je wilt bereiken met de partij. Zoals jongeren betrekken bij de politiek. Die plannen moet je uitwerken en je moet zo goed mogelijk je visie duidelijk hebben. En er dan samen voor gaan", aldus de kersverse voorzitter.Zijn eerste vergadering zit er snel aan te komen en dan mag Klamer voor het eerst met de voorzittershamer slaan. "Ik heb nog nooit zo'n hamer vast gehad, dit wordt de eerste keer. Ik heb thuis wel een hamer, maar die is voor andere dingen bedoeld", grapt hij.