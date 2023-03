Meisje voorkomt bankpasfraude bij opa in Emmen

Een 13-jarig meisje voorkwam in augustus 2019 dat haar opa slachtoffer werd van bankpasfraudeurs. Dit bleek vandaag bij de politierechter in Assen. Twee mannen uit Amsterdam (19) en Almere (23) kregen voor poging tot oplichting een werkstraf van 40 uur opgelegd.

De man uit Emmen kreeg die zomerdag een telefoontje van iemand die zich voordeed als medewerker van de Rabobank. Er was wat mis met zijn bankrekening, vertelde de beller. De bankpas met pincode zou bij de Emmenaar aan de deur worden opgehaald. De man kreeg een code die alleen bij hem en ook de bezorger bekend was. De zogenaamde bankmedewerker drukte hem op het hart dat dit een voorzorgsmaatregel was en dat de zaak safe was.

Kleindochter rook onraad

De 13-jarige kleindochter was op dat moment bij haar opa op bezoek. Zij rook onraad en belde de politie. Een 16-jarige jongen belde even later aan en maakte de code bekend. Op dat moment stapten de agenten naar voren. Een auto, die in de berm geparkeerd stond, reed op hoge snelheid weg. De agenten namen de jongen mee naar het bureau. De mededaders uit Almere en Amsterdam werden kort daarna in de auto aangehouden.

'We weten van niets'

De man uit Almere zat achter het stuur. Hij was onderweg naar zijn vader in Zwolle, vertelde de man tegen de agenten. De twee anderen reden slechts mee, hij wist niets van hun plannen. Dit hield hij ook tegenover de rechter vol. De man uit Amsterdam moest alleen maar een ritje regelen voor de 16-jarige. De jongen had hem daarvoor benaderd en hier stond een beloning tegenover van 200 euro. De 16-jarige zou voor het halen van het pasje met pincode eveneens 200 euro krijgen.

Ongeloofwaardig

De rechter noemde de verhalen van beide verdachten ongeloofwaardig. Uit een app-bericht leek de Amsterdammer de 16-jarige jongen aan te sturen: 'Ik heb maandag een job voor jou. Sta dan klaar. Neem een spijkerbroek en mondkapje mee'. De Amsterdammer zei dat hij op zijn beurt weer werd aangestuurd door een onbekend gebleven persoon. "Ja, zo gaat dat nu eenmaal", zei de rechter. Die hechtte meer waarde aan de verklaring van de 16-jarige.

Op de blaren zitten

Volgens de rechter wisten alle drie heel goed waar ze mee bezig waren. "Jullie waren de uitvoerders. Jullie krijgen een bedrag van 200 euro voor als het al lukt en als jullie dat geld ook werkelijk zouden krijgen. De grote jongens pakken het grote geld bij de plundering van de rekening en blijven vervolgens buiten schot. Jullie mogen op de blaren zitten en weten zogenaamd nooit iets. Erg zuur allemaal".