Leden supportclub No Surrender voor rechter om 'bad standing'

De zaak tegen het viertal werd nog niet inhoudelijk behandeld. De advocaten konden onderzoekswensen indienen.Twee mannen uit Assen van 43 en 44 jaar staan samen met twee mannen van 27 en 57 uit Groningen terecht voor dreigen met geweld, toen een ex-clublid zijn motor en clubhesje moest inleveren. Dat zou op 30 augustus 2014 gebeurd zijn tijdens een zogenoemde 'bad standing'. Die term wordt gebruikt als een lid uit de club wordt gezet, en zou vaker gepaard gaan met geweld.De zaak is aan het licht gekomen tijdens een onderzoek naar de voormalig No Surrender-voorman Henk Kuipers.Een van de advocaten, Maartje Schaap, wil een aantal getuigen horen om te weten te komen wat er gebeurd is. Zo wil zij de getuige bevragen over de rol van sommige verdachten en het slachtoffer. Ook heeft zij nog vragen over de situatie in het clubhuis. "Een stond achter de bar, de ander was met wat klusjes bezig en de rest zat aan tafel. In hoeverre is dat een dreigende situatie? Ik wil daar wat meer over weten."De advocaten willen verder opnieuw de geluidsopnamen van de verhoren en de afgeluisterde telefoongesprekken horen.Tegelijkertijd met de vier staan ook een 51-jarige vrouw uit Emmen en een man van 37 uit Amsterdam terecht. De vrouw wordt verdacht van het vervalsen van een loonstrook. Zij is de ex-vrouw van Henk Kuipers. De Amsterdammer wordt verdacht van een zware mishandeling in Emmen in maart 2016. Ook dat zou om een bad standing gaan.De rechtbank beslist over twee weken over de verzoeken die zijn gedaan. Wanneer de drie verschillende zaken inhoudelijk voor de rechter komen wordt later beslist.Henk Kuipers zelf staat overigens volgende maand terecht bij de rechtbank Groningen. Hij wordt verdacht van een groot aantal misdrijven, waaronder geweld en afpersing. Ook stelt het OM dat hij leiding heeft gegeven aan een criminele organisatie. Dat geldt ook voor drie medeverdachten, onder wie No Surrender-oprichter Klaas Otto.