Bijen van imker uit Vries verdwenen: 'Ik heb er nog net geen tranen van in m'n ogen'

Trip is al meer dan 50 jaar imker en heeft normaal ongeveer 10 procent sterfte. Zoveel sterfte als nu is hem nog nooit overkomen. "Ik heb er nog net geen tranen van in mijn ogen. Het is gewoon jammer. Als je de kast opendoet en die is leeg, dan is dat jammer. Niet alleen voor mij, maar ook voor de bijen. Het zijn insecten, maar het zijn ook dieren. Die horen bij mij. Ze zijn net zo belangrijk voor mij als mijn hond."

Meerder factoren

Volgens bijengezondheidscoördinator Jan Enne Dees is er om de paar jaar een slagveld onder de bijen. De bijensterfte lijkt in Drenthe dit jaar juist mee te vallen. "Enkele imkers zijn meerdere volken kwijt."

De oorzaak is moeilijk te duiden. "Het is meestal een combinatie van factoren. Zo was er een imker die bijenvolken had bij kleigrond en bij zandgrond. Die op de zandgrond hebben het lootje gelegd. De zomer was droog en daardoor hebben de bijen misschien onvoldoende stuifmeel kunnen vinden om zich te voeden. En dan hoeft er maar iets te gebeuren of ze overleven de winter niet."

Nieuwe volken erbij