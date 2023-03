Kansen voor Veenkoloniën mist inwoners in adviesrapport over regio

Inwoners moeten meer betrokken worden bij het maken van plannen voor de regio waar ze wonen. Dat vindt Karin Kalverboer, directeur van het programma Kans voor de Veenkoloniën. Ze mist de invloed van inwoners in een vandaag gepresenteerd advies aan het kabinet.

"Het rapport bepleit dat regio's meer centraal moeten staan", zegt Kalverboer over 'Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio's', dat vanmiddag in Veenhuizen werd gepresenteerd. "Daar zijn we het mee eens. Wat ik te weinig terugvind in dat rapport is de inwonerbetrokkenheid."

Betrek inwoners

In Veenhuizen presenteerden de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en de Raad voor het Openbaar bestuur (ROB) gezamenlijk een advies aan het kabinet. Het verschil tussen sterke economische regio's en minder sterke regio's groeit, en dat zorgt voor problemen, zo blijkt uit onderzoek naar onder andere de Veenkoloniën in Oost-Drenthe en Groningen.

Om gebrek aan voorzieningen tegen te gaan en regionale kansen te benutten moeten regio's zelf langetermijnagenda's opstellen, vinden de adviesraden. "Kansengelijkheid gaat over inwoners, over de plek waar ze geboren zijn, de omgeving waarin ze opgroeien", stelt Kalverboer. "Inwoners zelf weten als geen ander wat ze nodig hebben. Dus betrek inwoners veel meer bij programma's, ook bij die kansenagenda die wordt voorgesteld."

Het programma Kans voor de Veenkoloniën (Kvdvk) richt zich sinds 2015 op verschillende projecten in elf gemeenten in Drenthe en Groningen. Doel is om de gezondheidssituatie van inwoners in de regio te verbeteren. Dat het kabinet meer moet kijken naar de lange termijn, vindt Kvdvk-directeur Kalverboer een logisch advies. "Het gaat niet om crisismanagement. Het gaat om een transitieopgave. Armoede is een thema wat al heel lang speelt over generaties heen."

Verandering nodig

De adviesraden stellen dat er jarenlang vanuit is gegaan dat vooral investeren in economisch succesvolle regio's in de Randstad en rond Eindhoven een positief effect zou hebben op minder sterke regio's. Maar de positieve economische gevolgen sijpelen niet door, waardoor verschillen in regio's toenemen. De adviseurs vinden het tijd voor een verandering van denken op dit gebied.

Kalverboer kan zich daar in vinden. Zij zou het niet gek vinden als er juist meer wordt geïnvesteerd in de minder kansrijke regio's zoals de Veenkoloniën. "Je moet niet middelen generiek over het hele land inzetten. Hier zijn achterstanden soms zo groot in armoede, onderwijs of leefklimaat. Dat vereist extra investeringen", zegt Kalverboer. "Het mag soms best wat ongelijker zijn om gelijkheid te bevorderen."

Minister reageert

Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken wil zover nu niet gaan, hoewel ze meermaals benadrukt dat 'het pas goed gaat met Nederland als het met heel Nederland goed gaat'. Ze richt zich meer op de signalen in het rapport dan op de concrete acties die zij kan doen om de ongelijkheid terug te brengen. "Wat dit rapport laat zien is dat er te grote verschillen zijn ontstaan. Daar ga ik nu mee aan de slag, want er moet wel verandering komen."