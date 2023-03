Ieniemienie Matthäus Passion: ‘De noten zijn hoog, maar haalbaar’

Een van de jongeren is in ieder geval al om en dat is Frederiek Ensing (16), de dochter van Salomons. Zij zit overigens niet in de zaal, maar staat gewoon op het podium. Ze maakt namelijk deel uit van het koor dat de stukken uit het werk ten gehore brengt. "Of ik thuis veel klassieke muziek luister? Nou, meestal is het metal, haha!"

Of naast Frederiek nog meer liefhebbers van de Matthäus Passion zijn opgestaan, is even afwachten. Maar Salomons heeft er alle vertrouwen in. De liefde voor de Matthäus Passion in Nederland is onverminderd groot. En dat verbaast haar niets. "Ik hoor zelf iedere keer iets nieuws als ik het stuk hoor. En de muziek is wonderschoon en blijft geniaal. Zelfs als je het in een kleine setting brengt, zoals we hier doen."