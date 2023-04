RTV Drenthe komt met nieuw fietsprogramma: Op Fietse in Drenthe

Wie in Drenthe wil fietsen heeft allerlei mogelijkheden. Je kan een van de bekende routes fietsen of je maakt je eigen route via knooppunten. RTV Drenthe heeft voor een nieuw tv-programma zes routes ontwikkeld, samen met fietsliefhebber en kaartenmaker Sjaak Koote.

In het programma Op Fietse in Drenthe dat de komende zes maandagavonden wordt uitgezonden volgen we Sjaak op zijn routes door de provincie. Sjaak fietst in Op Fietse in Drenthe tochten van zo'n 60 kilometer, die hij zelf heeft bedacht en die uitermate geschikt zijn voor de sportieve e-biker.

'Lekker in de buitenlucht'

Sjaak is een echte fietser en kent vanuit zijn werk bijna alle weggetjes en fietspaden in Drenthe. Bovendien doet hij in zijn vrije tijd niets liever dan fietsen. Voor hem was het maken van de routes echt een feestje: "Het leuke is om toch weer nieuwe paadjes in je eigen provincie te ontdekken en om daarvan te genieten. En natuurlijk vooral ook om met je fiets lekker in de buitenlucht te zijn."

De routes die Sjaak maakte gaan langs bekende en onbekende plekjes in Drenthe en geven een mooi beeld van de verschillende landschappen in Drenthe. Tijdens zijn fietstocht ontmoet Sjaak allerlei mensen die hem iets over de natuur, het landschap of een gebouw kunnen vertellen. Zo ontdekte hij in Kolderveen een heus mini-landbouwmuseum en laat hij zich bij de sluizen van het Koning Willem-Alexanderkanaal bijpraten door boswachter Jans de Vries over het grote hoogteverschil dat schepen daar moeten overbruggen.