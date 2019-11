Mogelijkheden Lelylijn na zomer volgend jaar bekend

Komt ie of komt ie niet? Het antwoord op die vraag laat dus nog even op zich wachten. Zeker is dat de verbinding tussen de Randstad en Groningen, via Lelystad, serieus wordt bekeken. Maandag stemde een meerderheid in de Tweede Kamer voor het onderzoeken van de mogelijkheden.Op dit moment loopt al het treinverkeer naar het Noorden via Zwolle. De Lelylijn moet een tweede route naar het Noorden worden en kan gezien worden als alternatief voor de nooit gerealiseerde Zuiderzeelijn.Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat de Lelylijn komt, en een alternatief met bijvoorbeeld een snelle busverbinding, schrijft Omrop Fryslan. VVD'er Erik Ziengs uit Assen wil dat minister Van Nieuwenhuizen ook onderzoekt wat voor effect de Lelylijn heeft op Leeuwarden.De minister zelf wil ook andere manieren van beter openbaar vervoer laten onderzoeken, die de bereikbaarheid van het noorden beter maakt.Tijdens het debat over mogelijke spoorverbindingen kwam ook de Nedersaksenlijn aan de orde. ChristenUnie-kamerlid Stieneke van der Graaf verzoekt de minister om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor de verbinding Groningen-Emmen-Coevorden-Enschede is en de aansluiting op het Duitse spoorwegnetwerk.Dat voorstel werd ondersteund door het CDA, D66 en VVD.