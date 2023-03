Omwonenden niet blij met nieuwbouwplannen Emmaschool Assen

Een groep omwonenden is niet blij met de nieuwbouwplannen van de Emmaschool in Assen. In een brief aan de gemeenteraad hebben ze kritiek op de plannen. De nieuwbouw zou niet in de omgeving passen en overlast kunnen veroorzaken.

De school in het centrum van Assen is een gemeentelijk monument, waar les wordt gegeven aan kinderen tussen de 0 en 13 jaar oud. Nieuwbouw zou nodig zijn omdat het huidige pand aan de Prinses Irenestraat volgens het kindcentrum 'niet langer geschikt is om onderwijs in te geven'.

Er is daarom een ontwerp gemaakt voor een aanbouw van twee verdiepingen achter de bestaande school, met ruimte voor zowel kinderopvang als onderwijs. Ook zijn er plannen om het tegenoverstaande gebouw, de Zonnebloem, af te breken om plaats te maken voor een schoolplein.

Een groep van zo'n dertig omwonenden van de school, bestaande uit bewoners aan de Prinses Irenestraat, Emmastraat, Ulohof en Bellevue, trekt nu aan de bel bij de gemeente Assen. Ze vinden dat er in de voorbereidende fase te weinig oog is geweest voor hun belangen en willen dat de uitbouwplannen worden heroverwogen.

'Aanbouw te massaal'

Zo zou de aanbouw van twee verdiepingen "te massaal" zijn en maken de bezwaarmakers zich zorgen om hun privacy. "De bebouwing grenst aan de bestaande woonbebouwing. Vanaf de tweede verdieping bestaat vrij zicht in de tuinen van aangrenzende woonhuizen, waardoor de privacy van aanwonenden direct en op een onacceptabele wijze wordt aangetast."

Daarbij is de groep van mening dat de plannen niet passen bij de karakteristiek van het monumentale gebouw. "Niet alleen vanwege de sloop van een deel van het monument, maar ook vanwege de tweelaagse nieuwbouw die 'vast wordt geplakt' aan het monument en daarmee het aanzien van het monument aantast. Ook de sterk afwijkende dakvorm van de nieuwbouw doet afbreuk aan het monumentale hoofdgebouw", zo staat in de brief.

Verkeershinder, parkeerdrukte en geluidsoverlast

Ook zijn de omwonenden bang voor meer verkeershinder, parkeerdrukte en geluidsoverlast. "Ook nu al wordt er op het bestaande schoolplein tijdens avonduren en in het weekend overlast ervaren van ongewenst publiek. De verwachting is dat dat alleen maar zal toenemen. Het nieuwe school(buurt)plein grenst overigens aan meerdere kanten direct aan de tuinen van woonhuizen. Door de aard van gebruik van het plein zal dit leiden tot aantasting van wooncomfort", stellen ze.

De komende tijd gaan de omwonenden in gesprek met de gemeente, zo laat een van de initiatiefnemers van de brief weten aan RTV Drenthe. Plateau Integrale Kindcentra, de overkoepelende scholenorganisatie waarvan de Emmaschool onderdeel is, was niet bereikbaar voor een reactie.

