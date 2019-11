Werkgroep Balloo zoekt vrijwilligers

De werkgroep heeft een tekort aan vrijwilligers en kan een extra paar handen goed gebruiken.Werkgroep Balloo houdt zich voornamelijk bezig met educatie, voorlichting en beheer. “Een van onze populairste educatieprojecten is ‘vissen in de beek'”, vertelt vrijwilliger Henk van der Werff. “We hebben veel waadpakken. Kinderen trekken die pakken aan en gaan met schepnetjes de sloot in. Als ze eruit komen gaan we met ze onderzoeken wat ze gevonden hebben.”Daarnaast is de werkgroep vooral druk met onderhoud op het Balloërveld. “Wij verwijderen voornamelijk opslag op de heide, dat zijn de boompjes die op de heide groeien. Maar we zijn als groep heel flexibel, als er een omgevallen boom in de weg ligt halen wij die bijvoorbeeld ook weg”, vertelt Van der Werff.Boswachter Kees van Son noemt de groep vooral ‘heel gezellig’. “Gezelligheid is de belangrijkste pijler waar de werkgroep op draait. Daarnaast scheelt het je een wekelijkse work-out in de sportschool.”De vrijwilligers komen elke woensdagochtend samen in de werkschuur van Staatsbosbeheer in Balloo. “Maar je hoeft echt niet elke woensdag aanwezig te zijn”, vertelt Van der Werff.Zin om aan de slag te gaan? Voor meer informatie of om je aan te melden kan je mailen naar hvanderwerff@gmail.com.