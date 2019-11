Wilhelmina Ziekenhuis gaat spoedeisende hulp uitbreiden

Een woordvoerder bevestigt berichtgeving daarover van Dagblad van het Noorden. Een kant en klare unit van zo'n 650 vierkante meter wordt op het terrein van het ziekenhuis geplaatst. In de unit komen 20 tot 24 extra bedden voor dagbehandeling. De vrijgekomen ruimte wordt klaargemaakt voor spoedpatiënten.Het ziekenhuis verwacht vanwege de sluiting van de spoedeisende hulp in Hoogeveen en Stadskanaal dat er zo'n tweeduizend patiënten per jaar extra naar het WZA komen. De spoedeisende hulp van Stadskanaal en Hoogeveen worden in januari en april opgeheven.In februari moet het bijgebouw op het grasveld achter de poli voor chirurgie komen te staan. Volgens het WZA blijft de unit twee jaar staan, om zo tijd te kopen voor het realiseren van nieuwbouw.De plaatsing van het bijgebouw staat los van de langlopende verbouwing die gestart is in het najaar van 2017. De eerste afdeling die klaar moet zijn na een grote verbouwing is het Ouder- en Kindcentrum . Naar verwachting is die afdeling komend voorjaar klaar.