Op Fietse in Drenthe aflevering 4: De Wieden

Via bruggetjes en smalle fietspaden rijdt Sjaak verder naar het pittoreske Giethoorn-Noord, waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. In de verte is dan de toren van Steenwijk al te zien. Dwars door de stad en langs het nieuw aangelegde Eesermeer voert de tocht terug naar Drenthe.

In Frederiksoord bezoekt Sjaak de tuin van de verdwenen tuinbouwschool. Samen met Annie Verboom-Prikken van Museum De Proefkolonie bekijkt hij wat er nog van over is. Ze vindt het jammer dat de school weg is. "Het gaat me echt aan het hart, want de tuin is bijna niet bij te houden."