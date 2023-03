Grenzeloos Verraad eindelijk in première en gaat daarna de hele wereld over: 'Hoe vet is dit?'

Uitstel pakt goed uit

Met producent Rob Camies en regisseur Thomas Nauw heeft de film een Drentse tint. Ze hoopten oorspronkelijk op een première in 2020, maar door de gevolgen van het coronavirus werd dat geen succes. "Maar uiteindelijk bleek het alleen maar een zegen", vertelt Camies in het Radio Drenthe-programma Cassata. "Door de extra tijd konden we de film helemaal perfectioneren", legt hij uit. En daarbij werd misschien wel belangrijkste wending toegevoegd. "Dutch FilmWorks kwam in beeld."

Het bedrijf beheert talloze films en zorgt dat ze in de Nederlandse bioscopen te zien zijn. Een gouden kans voor Camies en Nauw lag in het verschiet. "We zijn weliswaar professionals, maar hebben er nog een baan bij. De film kostte zo'n 250.000 tot 300.000 euro. We beschikten niet over een kudde cameramensen maar over één cameraman. Dutch FilmWorks was geïnteresseerd hoe we dan toch nog zo'n film konden maken."

"Onze filosofie was dat elke euro die binnenkomt ook moest terugkomen in de film", vervolgt het duo. Zo werd de filmdistrubiteur overtuigd van de kwaliteiten van Verraderlijke Liefde, de originele filmtitel die na overleg uiteindelijk werd aangepast in Grenzeloos Verraad.

Ook de filmlengte, die eerst zo'n drieënhalf uur bedroeg, werd aangepast na de tussenkomst van Dutch FilmWorks en On Air Media, die de nabewerking verzorgde. Zo ging het mes erin, wat leidde tot anderhalf uur aan oorlogsfilm. Kill your darlings, zo weten Camies en Nauw inmiddels. "Maar als je kijkt naar het resultaat, dan loopt het allemaal als een trein."