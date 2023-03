Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding spreekt op Dodenherdenking Kamp Westerbork

Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding Eddo Verdoner is een van de sprekers in het programma van Dodenherdenking bij het Nationaal Monument Westerbork.

Ook de Joodse Max van Trommel spreekt de bezoekers toe. Hij gaat in op de sporen die de oorlog achterliet in zijn leven. Als kind in Rotterdam werd de voorgevel van zijn huis verwoest door een bombardement. Van Trommels vader vluchtte naar Engeland, zelf dook hij gescheiden van de rest van het gezin onder. Na de oorlog was het gezin uit elkaar; zijn grootouders waren vermoord in Sobibor.