Agent uit Beilen die student aanreed: 'Snel rijden hoort erbij'

Een politieagent (28) uit Beilen moet volgens het Openbaar Ministerie een taakstraf van 80 uur uitvoeren vanwege het aanrijden van een 22-jarige student in Groningen. Het slachtoffer raakte bij het incident in februari vorig jaar zwaargewond.

De Beilenaar reed 110 kilometer per uur op de Friesestraatweg in Groningen zonder sirene en zwaailicht. De toegestane snelheid is daar 50 kilometer per uur. De student werd op de kruising met de Van Goghstraat geschept door het politievoertuig, waarna hij 100 meter verderop op straat belandde.

Normen richtlijn overschreden

Volgens de zogeheten brancherichtlijn politie mogen agenten de maximaal toegestane snelheid met niet meer dan 40 kilometer per uur overschrijden (met of zonder sirene en zwaailicht) tenzij er sprake is van een levensbedreigende situatie.

"Het is een wonder dat ik hier nog zit", zei het slachtoffer op zitting. Zijn rechterarm raakte verlamd en mede daardoor zitten sporten en zijn vriendin knuffelen er niet meer in.

'Collega was in problemen'

Volgens de agent gaf hij gas op de Friesestraatweg omdat hij een dringende oproep om assistentie kreeg. Een collega kwam even verderop in de Voermanstraat in de problemen bij een confrontatie met tientallen jongeren.

"Dit is dagelijks werk", aldus de Beilenaar. Agenten van politie-eenheid Noord-Nederland rijden volgens hem structureel sneller dan volgens de politie-brancherichtlijn is toegestaan. "Het gebeurt met regelmaat dat we met meer dan 40 kilometer te hard naar een situatie rijden, en dat zonder zwaailicht en sirene. Snel rijden hoort erbij."

Officier geschokt

De officier van justitie wilde van de agent weten of dit ongeval voor hem valt in de categorie 'goed gedaan maar niet goed gegaan'. "Misschien wel", zei hij, waarop de officier schrok. "De richtlijn heeft een rode draad. Je mag de toegestane snelheid met maximaal 40 kilometer overschrijden. Het moet wel heel bijzonder zijn wil je verdergaan."

"De verkeersveiligheid staat boven alles", vervolgde de officier. "Maar ik hoor u eigenlijk zeggen dat de brancherichtlijn niet past op uw werk. Ik zal u eerlijk zeggen: ik vind dit zorgelijk. Als dit werkelijk staande praktijk is binnen het korps dan is dat iets waarvan ik vind dat het moet veranderen." Naast de taakstraf legde de officier een voorwaardelijke rijontzegging op van zes maanden.

'Ongeval was niet te voorkomen'

De advocaat van de agent vindt dat hem geen grove schuld valt te verwijten. Ook met een snelheid die binnen de richtlijn past, was dit ongeval volgens hem niet te voorkomen.

Uit de verkeersongevallenanalyse blijkt dat het ongeval te wijten is aan een combinatie van handelen van het slachtoffer en verdachte. De student verleende geen voorrang, en de agent reed te hard.