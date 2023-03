Oude garde MNMC weer bij elkaar tijdens 40 jaar Brasserie: ‘Een muzikale speeltuin’

Ondanks dat succes was het geen lang leven beschoren. "Het idee was om de boel warm te houden tot alles weer open kon. Maar het duurde zo lang. Iedereen is uiteindelijk zijns weegs gegaan."

Nette pak

De zwaarste klap moest toen nog komen. In 2021 ontving Van der Lippe het nieuws dat bij Douwe Sterkenburgh, zijn partner in crime bij de MNMC, een hersentumor was geconstateerd. "Ze gaven Douwe nog maximaal een half jaar, maar dat heeft hij niet meer gered. Met zijn dood was voor mij de lol er af, ik had er helemaal geen zin meer in. Ik heb twintig jaar met hem de MNMC draaiende gehouden. Ik zou niet weten met wie ik dat verder zou willen of kunnen oppikken."

Toen Van der Lippe benaderd werd voor de reünie, twijfelde hij eerst. "Maar de Bras bestaat veertig jaar en ik heb bijna twintig jaar voor ze gewerkt. Daar trek ik graag mijn nette pak nog een keer voor aan."

Eerbetoon waard

Ter ere van de nagedachtenis van Sterkenburgh staat er nog iets speciaals op stapel. Er is een portret van hem in de maak dat later dit jaar een van de muren van De Brasserie zal sieren. "In de hele Emmer muziekscene is hij door en door bekend. Bij elke sessie stond hij hier op de planken. In heel Noord-Nederland is er geen podium geweest of hij heeft er gestaan. Voor zoveel mensen is hij van grote betekenis geweest. Dat is wel een eerbetoon waard, vonden wij."

Zootje rollators

De avond zelf staat deels in het teken van de reünie van de vele oudgedienden van de MNMC. Van der Lippe, ook bekend als zanger van Rolling Stones coverband Gimme Shelter, treedt vanzelfsprekend op. Daarnaast zijn ook Bernard Gepken (o.a. Daniel Lohues), Ilona Remmerswaal (Papaformigas), Guus Strijbosch (Time Bandits), Peet Hartenburg en Anouk de Leeuw aanwezig.

Voor Van der Lippe is het in ieder geval de laatste keer. "Ik zal vast spontaan nog wel eens aanschuiven, maar ik zit straks niet meer in de organisatie. Iemand anders moet het stokje maar overnemen. Het is tijd voor jonge mensen op dat podium met ook een jonge presentator. Anders zit je straks allemaal tegen een zootje rollators aan te kijken."

Verlengstuk van weekend

Het programma van maandag bestond verder uit optredens van Hannah Mae, Skier en Pinkcat. Was het ook meteen de laatste keer dat de MNMC wordt gehouden? Nee, aldus Robbert Stam van De Brasserie. "We zijn van plan om dit jaar nog drie keer op herhaling te gaan. Op termijn overwegen we een maandelijkse sessie."