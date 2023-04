Geschiedenis agrarisch landschap Drenthe en Overijssel onder de loep

Hoe gaan we om met onze ruimte op het platteland? Die vraag is actueler dan ooit. Maar hoe deden ze dat vroeger eigenlijk? Onderzoeker Floor van Gils van de Wageningen Universiteit en Stichting CEPRO verdiept zich in de Koloniën van Weldadigheid in de hoop dichter bij het antwoord op die vraag te komen.

Drenthe, 1818. In een reisverslag van de Amsterdammer Petrus Ameshoff worden lovende woorden over Drenthe geschreven. Het is een provincie met veel woeste gronden, weinig bebouwing en veel heide die in vruchtbare grond kan worden veranderd, zo merkt hij op. De grond is daarnaast goedkoop, wat investeren makkelijker maakt.

Het verslag van Ameshoff speelt een belangrijke rol in de plannen voor de Maatschappij van Weldadigheid die later neerstrijkt in onder andere Frederiksoord, Wilhelminaoord en Veenhuizen. Het wordt een hervorming die veel invloed heeft op het Drentse landschap. Dat beschrijft Angelie Sens in het boek Droom en Weldaad, geschreven voor het 200-jarig jubileum. "Allereerst is het landbouwareaal mede door de Maatschappij van Weldadigheid uitgebreid. De bevolking is toegenomen, met name rondom de dorpen waar de Koloniën gevestigd zijn. Zo is in de gemeenten Vledder en Norg in de periode 1815-1830 het inwoneraantal verviervoudigd."