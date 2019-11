Directeur Phusis zet vraagtekens bij handelen burgemeester Hiemstra

Eigenaar t Ruige Veld verbaasd over situatie rond zorgproject

Altijd Zorg biedt beschermd en begeleid wonen, ambulante begeleiding, begeleiding van ex-gedetineerden en ex-verslaafden en mensen die een taakstraf moeten uitvoeren. Dat doen ze op locatie 't Ruige Veld in Rolde.Phusis nam de afgelopen twee weken tijdelijk de zorg van de bewoners van 't Ruige Veld over nadat burgemeester Anno Wietze Hiemstra Altijd Zorg wegstuurde. De gemeente had aangegeven dat de zorg niet voldoende was, net als de veiligheid voor de cliënten en de omgeving."Ik heb veertien dagen intensief opgetrokken met de mensen die daar zitten en ik heb geen enkele onveilige situatie meegemaakt", weerlegt Bart de Bruin de bevindingen van de gemeente. Phusis werkte die twee weken samen met twee andere zorgverleners op 't Ruige Veld: Kopland en Humanitas. "Ook zij hebben geen onveilige situaties gezien."De Bruin heeft Phusis in 2003 opgericht voor mensen die zorg nodig hebben maar tussen wal en schip vallen. "Wij geven mensen met een gedragsprobleem weer kwaliteit van bestaan." De Bruin ziet overeenkomsten met de oprichting van Phusis en het ontstaan van Altijd Zorg. "Ik kan je vertellen: Phusis was in de eerste zes maanden niet zo ver als Altijd Zorg nu is."Vorige week spande Altijd Zorg een rechtszaak aan tegen de gemeente Aa en Hunze. De rechter stelde Altijd Zorg in het gelijk. De gemeente kon niet voldoende aantonen dat er wat schortte aan de openbare orde en veiligheid. Sinds afgelopen woensdag verleent Altijd Zorg weer zorg op 't Ruige Veld in Rolde.Het lijkt erop dat burgemeester Hiemstra koste wat het kost de Stichting Altijd Zorg uit zijn gemeente wil weren. De burgemeester beroept zich op een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Daarin staan vijftien randvoorwaarden waar een zorgaanbieder aan moet voldoen om goede zorg te leveren, zoals deskundig personeel, medicatiebeleid en het hebben van een zorgplan. Op geen van de vijftien punten scoort Altijd Zorg een voldoende.De Bruin is kort over dat rapport: "Het gaat om een voorlopig rapport. De feedback op feitelijkheden is daarin niet verwerkt." De Bruin zet vraagtekens bij de vroegtijdige publicatie van het voorlopige rapport. "Wat is de reden dat dit in de openbaarheid komt? Het is vechten tegen de beeldvorming." De Inspectie laat RTV Drenthe weten nog bezig te zijn met de definitieve versie.In het vonnis staat ook dat de gemeente Aa en Hunze de komende veertien dagen moet gebruiken om verbeterpunten voor Altijd Zorg op papier te zetten. Richard Schlichting van Altijd Zorg liet eerder al weten dat ze bij de stichting ook vinden dat er nog verbeteringen moeten komen. Zij hopen op een goede samenwerking met de gemeente.Stichting Vaartzicht Assen helpt Altijd Zorg met die verbeteringen. "Wij hebben tot op heden nog geen lijstje van de gemeente gekregen. Als het zo'n ernstige situatie is als de burgemeester schetst, dan had er nu toch al een lijst met verbeterpunten moeten liggen?", zegt Albert Scheer, directeur van Stichting Vaartzicht. Richard Schlichting van Altijd Zorg: "Wij hebben nog niet met de gemeente om tafel gezeten."De burgemeester liet vorige week weten bij zijn standpunt te blijven om Altijd Zorg geen zorg meer te laten leveren aan bewoners van 't Ruige Veld. Vorige week woensdag zei Hiemstra in een interview aan RTV Drenthe het volgende: "Er werd niet adequaat gereageerd op een cliënt met een probleem. Medicijnen lagen door het hele pand en er was maar één personeelslid met een diploma, anderen hebben dat niet. De zorgcoördinator komt uit de gevangenis en heeft niet de juiste papieren. Die loopt daar met een strafblad en zonder verklaring omtrent gedrag."Ook die aanname trekt De Bruin van Phusis in twijfel. "Grote instellingen krijgen prijzen voor zijinstromers met een psychisch probleem of beperking. Zij zijn nog niet opgeleid, maar hebben wel levenservaring. Ze krijgen wel een opleiding. Met zijinstromers kan er wel degelijk goede zorg verleend worden. Ik kan het weten want ik heb daar met Phusis ervaring mee."Daarnaast wordt de zorgindicatie als pressiemiddel ingezet door de gemeente. Hiemstra liet vorige week weten geen zorgindicaties voor de cliënten van 't Ruige Veld af te geven omdat de zorg niet op orde zou zijn. En zonder die zorgindicatie komt er ook geen zorggeld van de gemeente.Dat de gemeente de aanvraag kan weigeren, trekt Bart de Bruin van Phusis in twijfel. Dat betwijfelt ook directeur Richard Schlichting van Altijd Zorg. "In dit land hebben mensen een vrije zorgkeuze. Via een persoonsgebonden budget (pgb) mogen ze zelf hun zorgaanbieder kiezen. Daar gaat een gemeente niet over."Schlichting is zich bewust van het feit dat zorginstellingen die pgb-budgetten van patiënten beheren niet altijd een goede naam hebben. "Daarom willen wij ook een gecontracteerde aanbieder van de gemeente worden. We zijn ons bewust van de extra regels waaraan we dan moeten voldoen."De aanvragen voor zorgindicaties van de 24 cliënten van Altijd Zorg op 't Ruige Veld zijn weken geleden al ingediend. "De stichting Attenta van de gemeente Aa en Hunze zou ons deze week duidelijkheid daarover geven", aldus Schlichting.Om dan niet linksom maar rechtsom Altijd Zorg weg te krijgen, beroept burgemeester Hiemstra zich uiteindelijk op het bestemmingsplan. "Permanent wonen mag daar niet, dat is nu wel het geval. Daarop gaan wij handhaven", vertelde de burgemeester vorige week bij RTV Drenthe. "Ik betreur dat", zegt De Bruin. "Ik heb de burgemeester gevraagd te bemiddelen." Volgens De Bruin gaat de burgemeester daar niet in mee.De bewoners op 't Ruige Veld reageerden dan ook geschokt op het nieuws van handhaving. De Bruin: "Je moet je voorstellen dat je, na een moeilijk leven, je eindelijk een plek hebt gevonden waar je je thuis voelt. Dat dan een overheid zegt dat ze er alles doen je daar weg te krijgen, boezemt angst in. De bewoners zijn bang en verward door het voornemen van de burgemeester." Hij benadrukt: "We leven in een participatiemaatschappij. Deze mensen hebben hulp en een plek nodig. Dat moeten we accepteren."