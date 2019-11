Apple Museum breidt collectie mogelijk uit met Amerikaanse erfenis

Eerder dit jaar overleed de 53-jarige Amerikaanse verzamelaar Adam Rosen aan alvleesklierkanker. Hij was eigenaar van het Vintage Mac Museum. Zijn vader zoekt nu naar een nieuwe eigenaar van de collectie.Volgens Buwalda zitten er bijzondere Apple-apparaten tussen. "Zo is er bijvoorbeeld een Notebook, die speciaal ontwikkeld is voor een Japans vrouwengolftoernooi", vertelt hij. "Daarvan zijn er maar vijfhonderd gemaakt. Ook is er een zeldzame Mac die ontwikkeld is voor de twintigste verjaardag van Apple in 1996. Daar zijn er ook vijf- of zeshonderd van."In 2016 is Rosen op bezoek geweest bij het Apple Museum, dat toen nog in Orvelte zat. "Hij was toen superenthousiast", weet Buwalda nog. "Adam Rosen werd meteen donateur." Er is dus een speciale link tussen Rosen en het museum in Drenthe. Een link die nu handig van pas komt. "Het is ons absoluut gegund", weet Buwalda.Het Apple Museum in Westerbork denkt dus een goede kans te maken om de collectie uit te breiden. "Er zijn ook maar vier Apple-musea in de wereld", zegt hij.Het lijkt dus niet de vraag óf de Amerikaanse collectie naar Drenthe komt, maar wannéér. Buwalda tempert meteen de verwachtingen. "Dat is een beetje door de binnenbocht", verduidelijkt de museumvoorzitter. "Eerst willen we de financiering rond krijgen."Dat kan namelijk nog wel een dingetje worden. Het museum moet zo'n 15.000 euro - inclusief alle douane- en verzekeringskosten - op tafel leggen om de verzameling hierheen te krijgen. "De spullen moeten keurig ingepakt worden. Dan worden ze in een speciale container naar de haven van Rotterdam vervoerd en daarna naar Westerbork. Er komt van alles bij kijken."Het Apple Museum is dus op zoek naar sponsors. "Wij kunnen niet zomaar even 15.000 euro uit onze achterzak halen. We doen onze stinkende best om het geld bij elkaar te krijgen." Ondertussen tikt de klok wel door. "We hebben nog een dikke maand", zegt Buwalda. "Anders gaat de vader van Adam Rosen op zoek naar een andere mogelijke partner."Buwalda denkt dat een uitbreiding van de collectie een hoop extra bezoekers kan opleveren. Voor de collectie van Rosen heeft Buwalda al iets moois in gedachten. "Ik overweeg om een speciale Adam Rosen-zaal in te richten, waar we zijn erfenis dus apart kunnen tonen", besluit hij.