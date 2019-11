Vijftien maanden cel voor steekpartij in Coevorden

Begin augustus kregen de mannen ruzie over een laptop die de man uit Dalen had verkocht aan het latere slachtoffer uit Coevorden. Volgens de 43-jarige Coevordenaar werkte het apparaat niet goed.Na meerdere appjes over en weer, spraken de mannen op 2 augustus af achter een coffeeshop in het centrum van Coevorden. Daar ontstond ruzie, waarbij de man uit Dalen naar eigen zeggen in zijn gezicht werd getrapt door de Coevordenaar.De Dalenaar pakte daarna een mes, rende achter de 43-jarige man aan en stak hem een paar keer in de onderarm en in zijn zij. “Zoiets kan dodelijk letsel opleveren. Ze belandden in een worsteling, waardoor de Dalenaar niet zeker kon zijn waar hij het slachtoffer zou raken. Dat dit niet fataal is afgelopen is vooral een gelukkige toevalligheid”, aldus de rechtbank.Het slachtoffer liep uiteindelijk geen geen ernstig letsel op. Hij eiste ruim 3500 euro schadevergoeding, waarvan 3000 vanwege psychische gevolgen van het geweld. Dat bedrag vindt de rechtbank te hoog. De Dalenaar moet hem uiteindelijk 1080 euro betalen.De straf die de man gekregen heeft, is een flink stuk lager dan de eis. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden 2,5 jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. De rechtbank vindt die eis te hoog. De man komt na zijn celstraf ook onder toezicht te staan van de reclassering. Hij heeft psychische problemen en is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.