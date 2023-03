Woning in Nijeveen vol rook na brand

Een woning aan De Veurdele in Nijeveen is vanavond vol rook komen te staan nadat er door een nog onbekende oorzaak brand was uitgebroken. De bewoners wisten de brand, die rond 22.00 uur uitbrak, zelf te blussen met een poederblusser.

Omdat het vermoeden bestond dat de brand in de schoorsteen was ontstaan, moest de brandweer de schoorsteen met behulp via een hoogwerker deels ontmantelen en schoonvegen. Stichting Salvage is ingeschakeld om de woning te ventileren.