Vier wapens in huis: man uit Anloo moet zitten

De man (52) liep bij toeval tegen de lamp toen de politie bij hem thuis kwam om vragen te stellen over een overval, waarvan de man aangifte had gedaan.De man zei dat hij in 2017 thuis was overvallen. In februari vorig jaar kwamen agenten bij hem voor een aanvullende verklaring. Toen lag er een gaspistool op tafel. De agenten namen het in beslag, maar werden daarna door de man zijn huis uit gezet.De officier van justitie gaf ze toestemming om het hele huis in Anloo te doorzoeken. Daarbij vonden ze nog drie wapens en munitie. Het ging om drie gaspistolen die waren omgebouwd tot vuurwapens met kogels erbij. Het vierde leek sterk op een echt wapen.Bij de politie bekende de man dat de wapens van hem waren en dat hij ze had omgebouwd. Hij had ze nodig om omdat hij zich onveilig voelde, verklaarde hij. Bij de rechtszaak twee weken terug, kwam de Anloër niet opdagen. Het Openbaar Ministerie eiste toen één jaar cel.De overval bleek uiteindelijk een ruzie in het criminele milieu te zijn. Die zaak is geseponeerd.