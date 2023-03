Historische foto's laten het Westerbork van vroeger zien

De in totaal 75 prenten geven een beeld van hoe het dorp er vroeger uitzag. De foto's heeft de vereniging gekregen dankzij een natuurfotograaf. "Die zei: ik heb hier een boel dia's", vertelt Kuper. "Hoeveel heb je er dan?, vroeg ik. Bleek hij er meer dan 14.000 te hebben. Toen zei ik: we gaan direct helpen." Uit al die duizenden foto's zijn de mooiste gekozen.

Zo staat op het Burgemeester Gualthérie van Weezelplein een foto van hoe het plein er rond 1930 uitzag. Het was een behoorlijk project voor de vereniging. "We hebben er meer dan duizend manuren inzitten, allemaal vrijwillig." Eigenlijk was het idee om in 2020, bij de viering van 75 jaar bevrijding, de foto's al tentoon te stellen. Daarom is er ook gekozen voor het thema vrijheid.