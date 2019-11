Rechtbank beëindigt straf: voormalige ruitengooier weer vrij man

De maatregel zou doorlopen tot 20 december dit jaar, maar vandaag zette de rechtbank er een punt achter.P. belandde in 2012 na een scheiding en het verlies van zijn baan op straat in Assen. Omdat de reguliere opvang hem in de steek liet, besloot hij een ruit bij het politiebureau in het centrum van Assen in te gooien. Doordat hij werd opgepakt, had hij voor even onderdak en een maaltijd.Jaren lang herhaalde de Assenaar dat als hij weer buiten stond. Steeds weer gooide hij een ruit in van het bureau aan de Weiersstraat. Hulp van de reclassering weigerde hij; hij wilde alleen een plek om te wonen.De man is talloze keren veroordeeld voor vernieling. Hij kreeg ook drie keer ISD. Maar doordat hij de hulpverlening steeds niet accepteerde, veranderde er niks.De afgelopen twee jaar besloten P.’s begeleiders op de ISD-afdeling van de gevangenis in Veenhuizen het anders aan te pakken. "Ze weken af van de gebruikelijke behandeling door out of the box te denken”, aldus de rechtbank. Ze gaven de man wat meer vrijheid en dat werkte. Hij heeft meerdere lasopleidingen gedaan en woonruimte gevonden in Zeeland, waar hij ook al woont.Twee weken terug vroeg hij de rechtbank de ISD te beëindigen, zodat hij aan het werk kan en niet meer steeds naar het Noorden hoeft. De rechtbank vindt dat P. geen gevaar meer vormt voor de samenleving en bepaalde dat hij nu volledig vrij is.