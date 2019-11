Kerk zegent dankzij Bea nu ook transgenders: 'Had veel eerder gemoeten'

Liturgie is een manier waarop het geloof tijdens een dienst wordt gevierd. In de liturgie staan teksten, liederen of gebeden die gebruikt worden bij onder meer een doop, een trouwerij of een begrafenis. En nu is er dus ook speciale liturgie voor transgenders die de zegen van de kerk kunnen krijgen.

Volgens Smit was het nodig dat 'iemand eerst moest opstaan'. "En dat was ik. Het duurde mij veel te lang, maar de kerk is af en toe een beetje traag."Op 4 februari 2018 krijgt ze de zegening van haar kerk. Maar ze wil ook dat er een landelijke handleiding komt.Bea Smit - geboren als Bernhard Smit - worstelt jarenlang met haar gevoelens. "Dat proces van mij duurde vrij lang", zegt ze. Ruim tien jaar geleden wil ze definitief als vrouw door het leven gaan, maar ziet daar eerst toch nog van af. Een van haar zoons heeft te veel moeite met het besluit. "Ik heb daarom gewacht tot hij er ook oké mee was. Ik dacht: als hij 'ja' zegt, kan ik mijn naam laten veranderen."Dat was in 2017. "Sindsdien ga ik als vrouw door het leven." In mei van dat jaar klopt ze aan bij het UMCG in Groningen, om het zogeheten gendertraject in te gaan. "Ik dacht dat ik drie of vier gesprekken moest hebben, maar na één gesprek was het al duidelijk", vertelt Smit.In oktober van dat jaar krijgt ze - op Coming Out Day - een nieuw paspoort en rijbewijs. Ze is officieel een vrouw. Maar Smit wil ook in de kerk geaccepteerd worden als vrouw. "Ik had voor de zomervakantie al aan de kerkenraad gevraagd om een speciale dienst te krijgen", aldus Smit.Ze stuit in eerste instantie op weerstand. "Ze zeiden: 'Je kunt niet opnieuw gedoopt worden'. Maar ik legde uit dat dat niet mijn vraag was", zegt Smit. "Dus ze gingen erover nadenken."Na de zomervakantie komt de kerk erop terug. "Half augustus hoorde ik dat er een professor bijgeroepen zou worden. Ik dacht: die moet mij overrulen om het niet te willen."Hoogleraar theologie en genderstudies Heleen Zorgdrager is door de kerk ingevlogen om advies te geven. "Op 3 september had ik haar bij mij thuis zitten, toen wist ik: dit gaat door."Maar het duurt Smit nog altijd te lang. "Tussen september 2017 en 4 februari 2018 zit nog een half jaar", weet ze. "Waarom moest dat zo lang duren? Maar ja, zoiets moet afgekondigd worden en zo." De kerk heeft tijd nodig om alle gemeenteleden 'voor te bereiden'. "Ze moesten ervoor zorgen dat er geen mensen zouden afhaken."Sinds oktober 2017 gaat Smit al wel als vrouw naar de kerk, ook al is ze nog niet gezegend met haar nieuwe naam. "Mensen vroegen mij of het zo belangrijk was", herinnert ze zich nog. "Maar ik ben gedoopt met een naam die niet meer bij mij hoort. Dat vonden sommige mensen maar vreemd."Eindelijk is het dan 4 februari 2018. De dag waarop Bea Smit er weerbijhoort. "Normaal zitten we met tachtig mensen in de kerk, maar er bleven toen zo'n twintig weg", zegt ze. Toch zit de kerk bomvol, omdat Smit veel mensen heeft uitgenodigd. "De dominee had een tekst uitgeschreven. Toen moest ik voor hem staan en hield hij zijn handen boven mijn hoofd. Hij noemde mijn nieuwe naam en de reden daarvoor. Het was echt heel emotioneel, in zo'n volle kerk."Smit houdt een goed gevoel over aan die dag. "En het mooie is dat ik achteraf nog van mensen hoorde die waren weggebleven. Ze zeiden: 'Sorry, ik had erbij moeten zijn'."