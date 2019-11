Plan voor akker- en weidevogels krijgt vervolg

Een rapportage en een evaluatie van het plan werden vandaag kenbaar gemaakt. Hieruit blijkt dat het plan te kleinschalig was en een te korte looptijd had om een duidelijk effect te hebben op de akker- en weidevogelpopulatie. Maar in drie jaar tijd zijn wel successen bereikt.Vijftien organisaties hadden zich verbonden aan het Plan van Aanpak, waaronder de provincie Drenthe, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Drenthe, Het Drentse Landschap en IVN. Ze geven aan door te willen gaan met de gezamenlijke bescherming van boerenlandvogels. Ze ontwikkelen een nieuw uitvoeringsplan voor akker- en weidevogels dat medio 2020 klaar moet zijn, zodat het kan worden voorgelegd aan de provincie en het veldseizoen in 2021 in de nieuwe opzet kan starten.Uit monitoring blijkt dat de trend voor akkervogels positief is, de trend van de weidevogels wisselt sterk per soort. Het beheer tijdens de looptijd van het plan lijkt bij te dragen aan het broedsucces.Daarnaast is het aantal mensen dat mee wil werken aan de bescherming van de vogels toegenomen dankzij het plan. Zo'n zeventig vrijwilligers en 150 boeren hebben op verschillende manieren geholpen. Door vogels te tellen bijvoorbeeld. Maar ook door het maaien uit te stellen om nesten en jongen veilig te houden.Ook zijn er aanpassingen gedaan op het land om een gezonde leefomgeving voor de vogels te creëren. Zo werd er onder meer een keverbank aangelegd. Om vossen op afstand van de nesten te houden zijn er rasters aangelegd. Kinderen werden via een lespakket van IVN betrokken bij de akker- en weidevogels.