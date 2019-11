Wakker Emmen en LEF! pleiten voor meldpunt verzakkingen

De partijen zeggen geschrokken te zijn van de meldingen over verzakkingen in onder andere Nieuw-Amsterdam en Erica. “Als je de foto’s ziet, word je daar niet vrolijk van. Bewoners hebben met flinke schade te maken. Als een gasleiding breekt, kan het zelfs levensgevaarlijk worden”, zegt raadslid Jenneke Ensink van LEF!De partij vindt daarom dat er een meldpunt moet komen. “De gemeente moet dat faciliteren, zodat de klachten gebundeld kunnen worden en mensen het idee hebben dat ze gehoord worden, los van de vraag wie er verantwoordelijk is”, aldus Ensink.Fractievoorzitter Aimée van der Ham van Wakker Emmen is ook voorstander van een meldpunt. “We moeten nu echt duidelijk krijgen wat de omvang van het probleem is. En we zullen dit met de provincie en het Rijk moeten bespreken. We hebben ook te maken met klimaatveranderingen en ik denk dat de verzakkingen een groeiend maatschappelijk probleem vormen.”Op een speciale Facebookpagina stromen steeds meer reacties binnen, waaruit blijkt dat flink wat inwoners van Zuidoost-Drenthe met verzakkingen te maken hebben. Jos Timmerman uit Erica kan erover meepraten. “Als we de boel een beetje netjes willen houden dan moeten we elk jaar de bestrating wel ophogen. Ik mag blij zijn dat mijn zwager stratenmaker is.”Timmerman zegt jaarlijks een aantal vrachtwagens vol met zand te moeten bestellen om de strijd aan te kunnen gaan met de dalen bodem onder en rond zijn woning uit 1932. Soms wordt hij er moedeloos van. “Dan heb je net voor de vakantie de boel opgeknapt, kom je terug uit Spanje en dan is het weer weggezakt."