Smildeger verdacht van zware mishandeling en verkrachting

Een 52-jarige man uit Smilde zit vast omdat hij wordt verdacht van zware mishandeling en verkrachting van een vrouw in zijn woonplaats. Dat bleek vandaag in de rechtbank in Assen.

De man verscheen tijdens een korte zitting in een rolstoel voor de rechtbank. Volgens zijn advocaat Bram Pover lijdt hij aan MS, een ziekte aan het centrale zenuwstelsel. Na zijn arrestatie heeft hij een tijd in het Penitentiair ziekenhuis in Scheveningen gelegen. Inmiddels zit hij in een gewone gevangenis.De man zou het slachtoffer op 17 augustus aan haar polsen naar de grond hebben getrokken en zich bovenop haar hebben laten vallen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij de vrouw meerdere keren tegen haar hoofd en bovenlichaam geslagen en haar daarna verkracht.Wat zijn relatie met het slachtoffer was, werd in de rechtbank niet duidelijk. Pover wil verder niks over de zaak kwijt. In februari wordt de zaak inhoudelijk behandeld. De advocaat vroeg de rechtbank de Smildeger vrij te laten, zodat hij de rechtszaak thuis kan afwachten, maar die bepaalde dat hij vast blijft zitten. Voor februari wordt de man nog geestelijk onderzocht.