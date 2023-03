Nieuwe Drentse Statenleden worden voorbereid op het vak: 'Kennis van zaken is belangrijk'

Vanuit de provincie Drenthe worden in de komende weken en maanden ook de nodige trainingen gegeven. Die gaan vooral over het staatsrechtelijke gedeelte van het ambt. "Het gaat over staatsrecht, welke bevoegdheden heeft de provincie en wat is dualisme?", noemt Engels enkele voorbeelden. "Maar ook waar het college over gaat en wat het ambtelijk apparaat voor functie heeft." Daarnaast zijn er ook trainingen over bijvoorbeeld integriteit in opkomst.