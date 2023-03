Petitie gestart om monumentale eik in Hollandscheveld te redden

Leden van GroenLinks in Hoogeveen zijn een petitie gestart om de monumentale zomereik langs de Albartsweg in Hollandscheveld te redden. De boom staat momenteel op bedrijventerrein Riegmeer en moet mogelijk gekapt worden om de komst van een elektriciteitsstation mogelijk te maken.

De initiatiefnemers van de petitie vinden dat het college geen vergunning moet aanvragen voor de kap van de boom. Het liefst ziet de groep dat het beoogde transformatorstation op een andere plek komt. Als dat niet lukt, vinden ze dat de boom verplaatst moet worden. Inmiddels staat de teller van de petitie op ruim tweehonderd handtekeningen.

Advies: niet kappen

De eik, die zo'n twintig meter hoog is, staat op een lastige plek, vindt de gemeente. Tennet en Rendo willen er een elektriciteitsstation bouwen. Dat is nodig als nieuwe bedrijven zich op het terrein willen vestigen in de toekomst. Probleem is echter dat het station op de plaats van de boom moet komen. Alleen heeft de eik een beschermde status en kan er niet zomaar gekapt worden. Daarom heeft Hoogeveen een vergunning aangevraagd voor de kap.

Binnen de gemeente is de afdeling Groen geraadpleegd wat te doen met de boom. Uit onderzoek blijkt dat de boom nog gezond is en een levensverwachting heeft van vijftien jaar. Hun advies is daarom om de boom niet te kappen. Ook zou het een plek zijn met mogelijke schuil- en nestelplekken voor dieren. In het beoordelingsrapport is verder te lezen dat de eik van cultuurhistorische en landschappelijke waarde is.

Volgens de gemeente is er geen andere mogelijkheid om het station ergens anders te bouwen. "Om deze reden kan deze boom met geen mogelijkheid behouden blijven", is te lezen in een brief. Een alternatief is nog wel om de boom te verplaatsen. De kosten daarvoor variëren tussen de 25.000 en 50.000 euro.

Verplanten

Naast een petitie heeft GroenLinks samen met de SP vragen gesteld aan het college over de situatie. De partijen vragen zich af waarom de gemeente het advies van de afdeling Groen naast zich neerlegt. Ook blijkt uit het onderzoek dat de boom geen gevaar is voor de omgeving. "Waarom is er geen rekening gehouden met dit belangrijke aspect?"

De partijen hopen dat Hoogeveen de kap niet doorzet en eventueel kijkt naar het verplaatsen van de boom. "Is het dan mogelijk om het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) hier nadrukkelijk bij te betrekken?" Ze willen ook weten waarom het station precies op de plek van de boom moet worden gebouwd. "Is er een afweging gemaakt om de bedrijven een ander deel van het perceel aan te bieden?"

'Jaren voorbereiding nodig'

Bjorn Olthof van de Bomenstichting zegt dat verplaatsen waarschijnlijk niet zo'n verstandig idee is. "Je kunt de boom verplanten, maar vanwege het formaat van deze eik heb je daar vaak jaren voorbereiding voor nodig. Daarnaast is het de vraag of een eik van deze leeftijd het op een andere plek wel overleeft. Het klimaat verandert en er is meer droogte."