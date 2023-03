Twee andere BBB'ers in Staten: Jannes Kerssies en Ina Koning

Voor de BoerBurgerBeweging komen twee kandidaten van onderop de lijst alsnog in Provinciale Staten van Drenthe. Het zijn Ina Koning uit Bovensmilde en Jannes Kerssies uit Drijber, die ook fractievoorzitter is van Gemeentebelangen/BBBondgenoot in de gemeenteraad van Midden-Drenthe. Zij stonden op plek achttien en negentien op de BBB-kandidatenlijst.

Het tweetal neemt in het Drents Parlement de plek in van de kandidaten Cindy Lodeizen uit Assen, die op tien stond, en Karel Timmerman uit Nieuw-Amsterdam op plek zeventien. Beide zien af van hun zetel.

Keuze voor waterschap

Nieuwkomer BBB krijgt zeventien zetels in het Drents Parlement, dat 43 zetels telt, en heeft in totaal 21 kandidaten op de lijst staan. De Assense Lodeizen was ook voor BBB kandidaat voor het waterschap Hunze en Aa's. Zij kiest ervoor om in het waterschapsbestuur te gaan zitten. Juridisch is het Statenlidmaatschap onverenigbaar met een functie in het waterschap.

Timmerman heeft vanwege zijn drukke baan bedankt voor zijn statenzetel. Daardoor komt de 76-jarige Jannes Kerssies in het provinciehuis terecht, die ook al jarenlang in de gemeentepolitiek actief is. Kerssies zelf had er naar eigen zeggen 'helemaal niet op gerekend'.

Verrast

De oud-veehouder is al sinds 1994 raadslid voor Gemeentebelangen, eerst in de toenmalige gemeente Beilen, en later in Midden-Drenthe. "Natuurlijk ben ik verrast dat ik nu toch ineens Statenlid word. Toen ik vorig jaar werd benaderd of ik ook op de kandidatenlijst van de BBB wou staan, heb ik meteen 'ja' gezegd. Maar dan wel op een plekje ergens onderaan de lijst. Dat is ook gebeurd met plek negentien. Maar nooit gedacht dat de BBB in Drenthe zo'n geweldige overwinning zou boeken met zeventien zetels. En nu ik doorschuif, moet ik natuurlijk wel die zetel gaan bezetten", zegt Kerssies lachend. "Op mijn leeftijd kan ik dat best nog doen."

'Victorie begon in Midden-Drenthe'

Volgens Kerssies begon de victorie van de BBB vorig jaar al in Midden-Drenthe met de gemeenteraadsverkiezingen. "We waren toen met de verkiezingen de eerste en enige onafhankelijke partij in Drenthe die met de BBB in zee is gegaan en BBBondgenoot werd. We gingen toen van drie naar vijf zetels. Daarmee gingen we in de gemeenteraad van plek vijf naar de eerste en werden dus de grote winnaar in Midden-Drenthe."

Jannes Kerssies blijft naast Statenlid voorlopig ook gewoon fractievoorzitter van Gemeentebelangen/BBBondgenoten in de raad van Midden-Drenthe. "Ik weet natuurlijk niet wat de toekomst brengt, maar ik ga het voorlopig eerst zo doen", zegt Kerssies.