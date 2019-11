Stamppotcafé Prugel in Assen vertrekt uit Rolderstraat

Aan de Brinkstraat komen Marco en Linda Fekkes terecht in het pand van de leegstaande stadsgaderobe, waar eerder jarenlang een postzegelwinkel zat. Ze zetten daar hun restaurant voort onder de naam Prugel. Het wordt een klein restaurant met niet alleen stamppot, maar ook lunch en diner.Stamppotcafé Prugel is voor het laatst open op 26 januari met de Bluesdagen van Assen. "We zijn met de Bluesdagen ook open gegaan dit jaar, dus als we hier stoppen aan de Rolderstraat, zijn we precies een jaar verder. Vandaag hebben we de sleutel van de Brinkstraat gekregen en hebben er echt zin in om aan daar iets nieuws te beginnen."Volgens Fekkes was de oude Bullseye bij nader inzien toch niet zo geschikt als restaurant. "Het is een grote caféruimte, en we merkten toch dat ons publiek, wat toch wat ouder is, niet zo snel in een café gaat eten. Dat samen met alle onrust van de laatste tijd in de Rolderstraat, hebben de doorslag gegeven om toch ergens anders te kijken."De locatie Brinkstraat 3, midden in het centrum, wordt volgens Fekkes de komende tijd omgebouwd tot woonkamer met open keuken. "En daar moet heel wat gebeuren." Bedoeling is dat er zo'n achttien plekken komen in het restaurantgedeelte. Ook wil Prugel zich toeleggen op catering. "We willen het in principe met zijn tweeën blijven doen", zegt Fekkes. Op 7 februari opent Prugel daar.