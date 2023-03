Hobbyfotograaf Bert Visser volgt nieuwbouwprojecten in Assen

Wie weleens bij een nieuwbouwproject in Assen heeft staan kijken, is hem waarschijnlijk wel tegengekomen: fotograaf Bert Visser (74). Hij heeft een archief vol foto's van nieuwbouwprojecten in de provinciehoofdstad.

Van het bouwrijp maken van een terrein tot aande oplevering. Maar ook andere opvallende zaken ontkomen er niet aan om vastgelegd te worden door Visser.

De gepensioneerde Visser begon in 2016 begonnen met het vastleggen van nieuwbouwprojecten. Op dat moment startte de verbouwing van het station in Assen, kwam de Overcingeltunnel er en werd de Vaart doorgetrokken. Maar ook daarvoor was de plaatjesmaker al druk in de weer met zijn camera.

Elke dag een wandeling

Visser en zijn vrouw Janny maken elke dag een wandeling van ongeveer vier kilometer door de binnenstad van Assen. "Behalve als het regent", lacht Visser. "Dan slaan we weleens een rondje over." Zijn camera gaat altijd mee, vervolgt de fotograaf: "Soms kom je een pareltje tegen. Dan moet Janny even stoppen en wachten, zodat ik een foto kan maken."

Niet alleen bouwprojecten legt Visser vast. Met het rondje door de stad loopt het echtpaar soms ook tegen andere opmerkelijke dingen aan. "Zoals tijdens de tweede lockdown, dat het zo druk was in het centrum. Of bijvoorbeeld de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Ik weet vooraf eigenlijk nooit dat dat soort dingen er zijn. Toch is het leuk om zulke momenten vast te leggen."

'Van nature nieuwsgierig'

Ook blijft de familie op die manier op de hoogte van wat er gebeurt in de stad. "Een mens is van nature nieuwsgierig, denk ik. Als we het rondje lopen, komen we meer mensen tegen en zien we verschillende zaken voorbij komen. En daarnaast zitten we niet te verpieteren thuis en houdt het ons in beweging." Ook de spreekwoordelijke geraniums komen voorbij. "Daar zitten we tenminste niet achter", grapt hij.

Daarbij komt de hobbyfotograaf op plekken waar anderen niet zo snel komen. Zo liep hij geregeld mee met de bouwopzichter van de nieuwe appartementen op het Koopmansplein, fotografeerde hij vanaf verschillende flatgebouwen en nam hij onlangs een kijkje bij de verbouwing van de Hema in de stad. "Dat is toch altijd leuk."