Rutte en ministers in gesprek met KNVB over racisme op voetbalveld

Premier Mark Rutte gaat morgen in Zeist met de KNVB praten over maatregelen om racisme in het Nederlandse voetbal tegen te gaan. Dat doet hij samen met ministers Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

Het incident tijdens de wedstrijd vv Emmen/JOS Watergraafsmeer, waarbij een supporter een 'Zwarte Piet' riep tegen een Amsterdamse verdediger, is een van de aanleidingen voor het gesprek, bevestigt een woordvoerder van minister Bruins.De wedstrijd werd zondag een kwartier stilgelegd , omdat enkele spelers van van JOS Watergraafsmeer verhaal wilden halen en de tribune op stormden.In Utrecht vond een vergelijkbaar voorval plaats in het amateurvoetbal. De wedstrijd tussen thuisclub Sporting'70 en Eldenia uit Arnhem werd afgefloten toen speler Everton dos Santos Silvas in de toegevoegde tijd door een toeschouwer werd uitgemaakt voor 'roetveegpiet'.Het debat over racisme werd het weekend ervoor al aangewakkerd door racistische opmerkingen van FC Den Bosch-supporters aan het adres van Excelsior-voetballer Ahmad Mendes Moreira. Sindsdien hebben de Tweede Kamer, het kabinet en het Nederlands elftal zich uitgesproken tegen racisme.Rutte liet gisteren naar aanleiding van het incident in Emmen al weten dat de samenleving wat hem betreft niet verder kan "als we op deze manier met elkaar omgaan". Hij zei er moedeloos van te worden.Rutte en de ministers praten morgen met KNVB-directieleden Eric Gudde (betaald voetbal) en Jan Dirk van der Zee (amateurvoetbal). Over aan wat voor maatregelen ze denken, kan de woordvoerder van Bruins nog niks zeggen. Gisteren opperde de Tweede Kamer al desnoods camera's en microfoons in stadions ophangen om daders van racisme aan te pakken.