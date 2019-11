Doek valt voor Huize Spoorloos Emmen: 'Het is een dubbel gevoel'

In Huize Spoorloos zaten voorheen een weggeefwinkel en een voedselbank, die de krakers zelf bestierden. Later is er ook een eetcafé bijgekomen."We wisten natuurlijk dat we weg moesten, maar natuurlijk vinden we dat jammer", zegt Niels, die zijn achternaam liever niet gebruikt. "Het is zonde, want het is zo'n goede locatie midden in het centrum."Een andere locatie om alles door te zetten, is er niet. De vijf mensen die er nog wonen, hebben - op één iemand na - een andere woonplek gevonden. Het eetcafé wordt in tegenstelling tot de voedselbank en het wonen, wel doorgezet. "Bij iemand thuis, maar dat is wel minder centraal. We kregen wel een locatie aangeboden van het Leger des Heils, maar daar mochten we de keuken niet gebruiken."Vanavond is het eetcafé voor het laatst open op de huidige plek. "We hebben alle spullen van de voedselbank en de weggeefwinkel al opgeruimd. In overleg met de eigenaar hebben we er een grote container neergezet. Alleen de spullen van het eetcafé moeten er nog in. Zaterdag wordt de sleutel overgedragen", zegt Niels. "Het is een dubbel gevoel."Op de plek van het pand komen tien energieneutrale woningen. De gemeente is blij dat de verpauperde plek wordt aangepakt.