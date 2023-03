Woningbouw op door brand verwoeste Angeluskerk stapje dichterbij

De plannen voor een appartementencomplex op de plek van de door brand verwoeste Angeluskerk in Emmen zijn een stap dichterbij gekomen. Initiatiefnemer Koenen Bouw verwacht dat het voorgenomen plan later dit jaar definitief kan worden vastgesteld. Het bouwbedrijf wil 24 appartementen (verdeeld over vier lagen) realiseren op de plek van het in 2007 afgebrande godshuis.

De uit 1966 stammende Angeluskerk stond op de hoek van de Veldlaan en De Leemkoelen. De kerk was in de laatste jaren van haar bestaan leeg. Het gebouw was daarom meerdere malen het mikpunt van vernielingen en brandjes. Een brand in 2007 betekende de nekslag voor het gebouw dat vervolgens werd afgebroken. Een braakliggend en door groen overwoekerd terrein was het gevolg.