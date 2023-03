Een band beginnen? Jetlag Jenny zegt gewoon doen

Velen zullen het wel eens hebben gedacht: hoe magisch moet het wel niet zijn om een band te hebben? Dat weten de mannen van poppunkband Jetleg Jenny als geen ander. "Ik begon best laat met muziek maken", vertelt frontman Davic Roest. "Toen ben ik direct in een bandje terecht gekomen en vanaf dat moment wist ik wel: 'dit is super vet, dit wil ik doen'."

Ook bassist Herman Nijkamp kan zich in die gedachte vinden. "Ik ben tijdens mijn middelbare schooltijd een beetje begonnen met het spelen in bands, door muziekles op school. Zo ben ik altijd doorgegaan en uiteindelijk hier ingerold."

De band Jetlag Jenny bestaat naast Roest en Nijkamp uit drummer Daan Vink en gitarist Hidde Rodenburg.

Gek doen

Dat de heren midden in hun pubertijd zijn begonnen met het maken van muziek is duidelijk terug te horen. De poppunk die ze maken is jong, fris en energiek. Gevoelsmatig zijn ze eigenlijk allemaal nog zestien.

"Ik weet echt nog wel dat ik 16, 17 jaar was en mijn eerste optredens deed en dacht: 'ja, dit is super. Dit wil ik altijd doen'", legt Roest uit. "We willen denk ik ook wel die jeugdige energie vasthouden. Op eentje na zijn we allemaal in de twintig en je wilt toch nog wel een beetje vasthouden aan die middelbare schooltijd en dat weer een beetje herbeleven."

Of dat lukt? Er is een truc voor, volgens de punkrockers. "Ik denk vooral door een beetje gek te doen en te ouwehoeren", vertelt de frontman. Vooral op het podium hebben ze daar alle vier een handje van. "Energie is heel belangrijk in onze muziek. Als wij op het podium stil gaan staan, dan komt het niet over. Wij dartelen alle kanten op als het even lukt en dat proberen we ook over te brengen op het publiek."

En er is nog een mooi voordeel volgens de zanger: "Het is ook een lekkere uitlaatklep. Je kan ook gewoon even gek doen."

Highschoolpunk

De thema's van de nummers zijn ook gelinkt aan de onzekere, maar toch ook prachtige tijd op de middelbare school. Het eerste nummer wat de mannen bij Djammen spelen is daar een mooi voorbeeld van. "Loser when it comes to love, de titeltrack van ons eerste album", vertelt Roest. "We hebben een heel album geschreven met voornamelijk hartzeer en dit is daar wel het schoolvoorbeeld van."

De mannen slagen erin om - helemaal als ze op het podium staan - de tienerpijn die bij liefdesverdriet hoort om te zetten in iets moois: muzikale energie. "Lekker van je af rocken", glimlacht Roest.