Veertig maanden cel en tbs voor vergismishandeling van slapende man

Een 34-jarige Assenaar is voor zware mishandeling van een bewoner van een woning aan de Van Swinderenhof in Assen veroordeeld tot veertig maanden cel en tbs met voorwaarden. Hij mishandelde vorig jaar in juni in de vroege ochtend een man in bed, door hem te schoppen en te steken met een schroevendraaier.

Het slachtoffer liep onder meer een verbrijzelde oogkas en een dwarslaesie op. De bewoner had geen idee wie zijn aanvaller was, hij werd in zijn slaap overvallen. Zijn aanvaller riep dat hij zijn geld terug wilde. De agressieve man was onder invloed van drank en drugs. Hij wilde de medebewoner van het slachtoffer spreken, maar vergiste zich in de persoon.

Scootmobiel

De rechter tilde er zwaar aan dat de bewoner in zijn eigen huis, waar hij zich veilig waande, zwaar werd mishandeld. De aanval werd pas gestopt door de komst van de agenten. De man heeft dit als zeer angstig ervaren en de impact voor hem is groot. Hij verplaatst zich tegenwoordig in een scootmobiel.

Intensieve behandeling

Deskundigen vermoeden een antisociale persoonlijkheidsstoornis bij de verslaafde aanvaller. Een goed advies is niet van de grond gekomen, doordat de Assenaar ontkende en verder zweeg. Kort voor de rechtszaak begon hij pas te praten. De rechter gaat uit van verminderde toerekeningsvatbaarheid en zonder een intensieve behandeling is de kans op herhaling groot.

Tbs met voorwaarden